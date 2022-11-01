Губернатор Ленобласти Дрозденко отметил 58-летие | 360°

Власть 01 ноября 2022, 18:22 Губернатор Ленобласти Дрозденко отметил 58-летие

Читать 360tv в

Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 1 ноября исполнилось 58 лет. Известные жители региона поздравили его с днем рождения, сообщило ИА «Невские новости».

Актер Геннадий Нилов рассказал, что он из города Луга и гордится этим. Он пожелал Дрозденко процветания и отметил, что Луга стала очень красивой.

Реклама

Депутат Светлана Журова добавила, что благодаря губернатору регион активно развивается.

Реклама

«Очень рада поздравить Александра Юрьевича с днем рождения публично. У нас очень хороший губернатор: ответственный, заботящийся о людях», — рассказала она.