Губернатор Ленобласти Дрозденко отметил 58-летие | 360°

01 ноября 2022, 18:22
Губернатор Ленобласти Дрозденко отметил 58-летие
Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 1 ноября исполнилось 58 лет. Известные жители региона поздравили его с днем рождения, сообщило ИА «Невские новости».
Актер Геннадий Нилов рассказал, что он из города Луга и гордится этим. Он пожелал Дрозденко процветания и отметил, что Луга стала очень красивой.
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Депутат Светлана Журова добавила, что благодаря губернатору регион активно развивается.
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«Очень рада поздравить Александра Юрьевича с днем рождения публично. У нас очень хороший губернатор: ответственный, заботящийся о людях», — рассказала она.
Ленинградская область
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