Губернатор Колымы сделал 31 декабря выходным

Глава региона поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря.

Согласно результатам опроса, из 10 тысяч колымчан 72,3% поддержали инициативу, что нужно сделать последний день года нерабочим. Местные жители захотели посвятить больше времени семье.

«По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы», — написал Носов.

Кроме того, продолжат работу все заведения, которые были открыты весной. Единственное ограничение распространяется на заведения общественного питания: им нужно закрыть двери после 22:00.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев призвал губернаторов объявить 31 декабря выходным днем. Перед этим правительство РФ заявило, что последний день 2020 года будет рабочим, в отличие от 2021-го. Тем не менее регионы и предприятия могут самостоятельно определиться по поводу работы 31 декабря, отметил сайт радиостанции «Говорит Москва».