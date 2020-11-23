Губернатор Камчатки выздоровел после COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вылечился от COVID-19 и вернулся к работе в оффлайн-режиме. Болезнь он перенес в легкой форме.

Глава региона рассказал о выздоровлении в своем Instagram. Отрицательный тест на коронавирус Солодов получил в конце прошлой недели.

«Сегодня, соблюдая все меры предосторожности, вернулся в рабочий график после двух недель карантина», — написал чиновник.

Солодов добавил, что ему удалось не выпасть из ритма, поскольку «заболевание проходило в легкой форме».

«Рад вернуться в рабочий кабинет к интенсивным личным встречам», — признался губернатор Камчатки.

Владимир Солодов рассказал, что заразился коронавирусом, 11 ноября. Работал он во время лечения в формате видеоконференцсвязи.

В Камчатском крае с начала эпидемии, по последним данным, подтвердили 7075 случаев COVID-19. Выздоровели 4738 человек, скончались 70.

Всего в России выявили 2 089 329 инфицированных (+ 24 581 за последние сутки), из которых 1 595 443 поправились. Болезнь унесла жизни 36 179 человек.