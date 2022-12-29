Власть 29 декабря 2022, 08:38 Губернатор Камчатки пообещал взять под контроль качество икры Губернатор Солодов: власти Камчатки проконтролируют качество продаваемой в Москве икры freepik

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Камчатка собирается запустить систему маркировки икры и убрать посредников между потребителями и рыбаками. Такая мера поможет жителям Москвы и других центральных регионов страны понимать, икру какого качества они покупают. Такое заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в российской столице почти невозможно купить икру такого же качества как в Камчатском крае. Ведь икру в Москве часто смешивают с продуктом из прошлогодней партии.

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«Покупая икру в магазине, жители Москвы и центральных регионов не понимают, какой именно продукт они покупают. Вот это главная беда и то, на чем мы будем концентрироваться», — сказал Солодов.

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Он добавил, что власти Камчатки недавно перехватили один из каналов браконьерской перевозки, теперь ситуация с поставкой икры изменилась в лучшую сторону.

«Дальше, я думаю, постепенно мы придем к маркировке икры и к прослеживаемости от вылова до стола», — добавил губернатор.

Он выразил уверенность, что в скором будущем покупатель икры будет уверен в ее качестве.

Для этого власти Камчатского края намерены внедрять новые механизмы торговли и открыть новые каналы доставки, в частности Северный морской путь. Солодов обещал сделать все, для того чтобы рыба стала доступна как для москвичей, так и для жителей других регионов России.