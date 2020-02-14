Губернатор Калужской области ушел в отставку. Он руководил регионом 20 лет

Выборы главы региона состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию Калужской области.

Шапша собирается предложить своему предшественнику пойти сенатором в Совет Федерации. Артамонов заявил ТАСС, что примет предложение.

Артамонов стал губернатором Калужской области в ноябре 2000 года, спустя четыре года его переизбрали. После отмены прямых губернаторских выборов в 2005 и 2015 году переназначался законодательным собранием региона. В последний раз участвовал в выборах в сентябре 2015 года, где одержал победу.

Владислав Шапша признался РИА «Новости», что предложение возглавить регион стало для него неожиданным.

«Команда сильная, область сильная. И вместе мы сделаем то, что должны сделать — и сохраним, и приумножим, пойдем вперед», — заявил он.

Владиславу Шапше 47 лет. С 2015 года он был мэром Обнинска (Калужская область). Сейчас учится в так называемой «школе губернаторов». Речь идет о программе развития кадрового управленческого резерва госслужбы. Ее запустили в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления.

Ранее в отставку ушел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он потерял пост после двух громких скандалов. Сначала Игнатьев заявил, что надо «мочить» журналистов, критикующих власть. В другой раз во время вручения ключей от пожарных машин решил поиграть в «собачку» с офицером МЧС. Президент Владимир Путин назвал поведение бывшего руководителя Чувашии безобразным.