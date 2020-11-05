Губернатор Калужской области проверил ход капремонта Центра скорой помощи

По словам руководителя региона, центр важен для медиков и местных жителей.

«Таких объектов у нас не много вводится. Это очень важный объект для города, крайне важный», — обратил внимание Шапша.

Ремонт здания на улице Максима Горького завершится в декабре. Работы по подведению внутренних инженерных сетей выполнены на 90%, наружных инженерных систем — на 99%, а поручения по внутренней отделке — на 85%. Кроме того, специалисты благоустраивают территорию.

ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» состоит из трех подстанций в Калуге, а также из 15 постов скорой медицинской помощи в Ферзиковском, Бабынинском, Перемышльском, Дзержинском, Малоярославецком, Жуковском и Тарусском районах. Центральная станция скорой медицинской помощи находится в историческом здании на улице Кирова, общий износ строения достиг почти 70%. По завершении капитального ремонта центральная станция и административно-хозяйственные отделы перенесутся в здание на улице Горького.

В новом помещении сделано несколько входов, туда завезено необходимое оборудование, а медицинский персонал готов к работе.