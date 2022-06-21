Губернатор Калининградской области решил «по-соседски» договориться с Литвой о транзите

Россия может «по-соседски» договориться с Литвой о транзите, так как общий коридор этой стране нужен ничуть не меньше. С таким заявлением выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то „счета за ЖКХ“ для них снова вырастут и будет поздно жаловаться в домоуправление», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что транспортные трудности есть, но они являются вполне преодолимыми. Каждый день выполняется порядка 50 авиарейсов, движение пассажирских поездов продолжается.

«Мы ждем гостей и туристов», — подчеркнул Алиханов.

Ранее Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о прекращении транзита некоторых товаров. Речь идет о продукции, попавшей под антироссийские санкции Евросоюза. При этом глава региона отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с доставкой новых грузов.