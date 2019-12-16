Губернатор Югры посоветовала новому мэру Урая завести Instagram

Такой совет губернатор дала во время личной встречи с новым градоначальником.

«Есть (у жителей) некоторая неудовлетворенность контактами с органами власти. Настаиваю, что бы вы искали возможности новые, современные, в том числе и социальные сети, для такого рода диалога с гражданами», — сказала губернатор, обращаясь к Закирзянову.

Тот в свою очередь ответил, что аккаунт уже завел, а количество подписчиков за две недели перевалило за тысячу.

«За две недели у меня уже появилось 1200 подписчиков. Мой аккаунт полон вопросов. Людей очень удивляет, что они получают ответы», — рассказал мэр Урая.