Губернатор Ярославской области выразил соболезнования семьям погибших в ДТП

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования семьям, у которых родственники погибли в ДТП у деревни Заячий Холм под Ярославлем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Соболезную родным и близким семерых погибших в страшной аварии под Гаврилов-Ямом. Сейчас наша главная задача, чтобы число жертв не возросло», — заявил Миронов.

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По словам губернатора, к месту ЧП стянули максимально возможное количество медицинских бригад, чтобы доставить пострадавших в региональные больницы. С получившими травмы работают и специалисты федерального медико-биологического агентства России. Миронов рассказал, что изначально планировалось подключить санавиацию, но позднее необходимость в этом отпала.

По словам губернатора, медики говорят о тяжелом состоянии у пятерых пассажирах. Они лежат в областной и соловьевской больницах.

«Уверен, что наши медики смогут стабилизировать состояние каждого пациента. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь, чтобы потерпевшие смогли максимально безболезненно справиться с этой ситуацией», — добавил Миронов.

Автобус ПАЗ и грузовик MAN устроили ДТП в Гаврилов-Ямском районе утром 14 сентября. Погибли семь человек, травмы получили 28. По неофициальным данным, в аварии виновен водитель фуры, который выехал на встречку для обгона и не успел вернуться на свою полосу движения. Там он столкнулся с автобусом.

Возбуждены два уголовных дела.