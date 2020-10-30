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    30 октября 2020, 15:03

    Губернатор Ярославской области назвал героев нашего времени

    Алена Макаренко

    Врачи — герои нашего времени. Такое заявление сделал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на всероссийском форуме профориентации «ПроеКТОриЯ», его слова привело РИА «Новости».
    Губернатор Ярославской области назвал героев нашего времени

    По мнению главы региона, нынешние герои — медики и фармацевты.

    «Все, кто сегодня трудится в этих сферах, — герои нашего времени, это люди, которые спасли тысячи жизней», — заявил Миронов.

    Миронов напомнил о создании российской вакцины против COVID-19 — «Спутник V». А это в очередной раз указывает на передовые позиции российской науки.

    «Вам есть, у кого учиться и на кого равняться», — добавил губернатор.

    Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» посвящен актуальным вопросам в области профессиональной ориентации и самоопределения. Он проводится по распоряжению президента России Владимира Путина с 2013 года. В 2020-м в программе форума сделан акцент на профессию врача.

    В 2020 году «ПроеКТОриЮ» впервые провели дистанционно. К ней присоединились 540 школьников, представители крупнейших компаний и вузов, лучшие педагоги. В рамках форума Миронов дал старт Большому открытому уроку. Он надеется, что благодаря онлайн-режиму максимально расширился круг участников форума. Цифровые технологии позволили всем желающим из разных регионов России присоединиться к мероприятиям, отметил сайт Infox.