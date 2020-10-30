Губернатор Ярославской области назвал героев нашего времени

По мнению главы региона, нынешние герои — медики и фармацевты.

«Все, кто сегодня трудится в этих сферах, — герои нашего времени, это люди, которые спасли тысячи жизней», — заявил Миронов.

Миронов напомнил о создании российской вакцины против COVID-19 — «Спутник V». А это в очередной раз указывает на передовые позиции российской науки.

«Вам есть, у кого учиться и на кого равняться», — добавил губернатор.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» посвящен актуальным вопросам в области профессиональной ориентации и самоопределения. Он проводится по распоряжению президента России Владимира Путина с 2013 года. В 2020-м в программе форума сделан акцент на профессию врача.

В 2020 году «ПроеКТОриЮ» впервые провели дистанционно. К ней присоединились 540 школьников, представители крупнейших компаний и вузов, лучшие педагоги. В рамках форума Миронов дал старт Большому открытому уроку. Он надеется, что благодаря онлайн-режиму максимально расширился круг участников форума. Цифровые технологии позволили всем желающим из разных регионов России присоединиться к мероприятиям, отметил сайт Infox.