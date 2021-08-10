Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов оценил ремонт дороги Надым — Салехард. Об этом сообщили «Ямал-Медиа».

Строители заменили примерно 1,5 тысячи кубометров грунта, укрепили обочины и восстановили щебеночное покрытие на лишенной асфальта части дороги. Ремонт планируют завершить к концу лета.

«Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться», — рассказал губернатор.