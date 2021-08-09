Губернатор ЯНАО отправился в поездку по региону

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в третью большую поездку по региону. Политик планирует посетить более 10 населенных пунктов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Свой путь Артюхов начал из Салехарда. Политик проверит, как в регионе исполняются поручения, данные во время прошлых поездок. Сегодня, 9 августа, губернатор посетит Надым. Он пробудет в городе два дня.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа сами составляли маршрут Артюхова. Предложить свои варианты можно на сайте дорога89.рф.

«Будем останавливаться в каждом городе и поселке по дороге, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть, на основе этого буду строить свой маршрут. В крупных городах будем делать вечером встречи на открытом воздухе, погода позволяет», — рассказал политик.