Губернатор ЯНАО Артюхов проведет онлайн-встречу с жителями региона 15 декабря

Глава Ямала Дмитрий Артюхов побеседует с жителями региона в онлайн-формате. Традиционная «Прямая линия» состоится 15 декабря в 18:00 на телеканале «Ямал». Об этом сообщил «Север-Пресс».

В своем Instagram-аккаунте политик подчеркнул, что в ходе беседы планирует подвести итоги года, а также ответить жителям Ямала на все интересующие вопросы. Помимо телевидения, прямая линия будет транслироваться в социальных сетях губернатора.

«Подведем итоги года, обсудим развитие региона и все, что вас волнует. Присылайте вопросы в комментарии и сообщения и будьте готовы выйти в прямой эфир», — рассказал он.