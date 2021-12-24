Губернатор ЯНАО Артюхов заявил, что на пресс-конференции президента затронули актуальные темы года

23 декабря состоялась 17 встреча президента Владимира Путина с журналистами. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что в ходе беседы российский лидер поднял все самые актуальные темы. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Артюхов подчеркнул, что на пресс-конференции прозвучали также важные вопросы и для Арктического региона. Например, президент затронул программу переселения из ветхого жилья.

«Мы знаем, что по поручению главы государства принята программа дополнительного включения домов, которые были переданы после майского указа. На Ямале программа сверстана несколько лет назад, сейчас мы ее наполняем дополнительными ресурсами», — отметил губернатор.