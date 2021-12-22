Губернатор ЯНАО Артюхов призвал участвовать в работе с молодежью

В Москве на встрече, организованной Росмолодежью и комиссией Госсовета по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил лучшие практики региона по поддержке молодежи. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Молодежь в России — это более 40 миллионов человек, которые нуждаются в нашем внимании. Это важная государственная задача. Молодые сотрудники есть в каждой крупной компании», — обратил внимание Артюхов.

По его словам, необходимо выстроить работу системно, наводить мосты с бизнесом и «говорить на одном языке». Артюхов предложил определить представителей, которые станут членами рабочей группы комиссии и будут принимать активное участие в ее деятельности.