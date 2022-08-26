Губернатор ЯНАО Артюхов подвел итоги своей поездки по региону

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совершил четвертую поездку по региону. Главной задачей он назвал увеличение динамики развития Ямала, сообщил «Ямал-Медиа».

Ямал должен выйти на первое место в России по этому показателю, подчеркнул губернатор. Он отметил, что темпы хорошие, но нужно стремиться к большему.

«Мне не все нравится. Об этом на широкую публику не выношу, у нас много совещаний за закрытыми дверями, некоторые главы сидят понурые, угрюмые, но берут все в работу. Уверен, что увидим через некоторое время еще большую динамику развития», — заявил Артюхов.

В последний день поездки губернатор запустил строительство сразу шести объектов здравоохранения: в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Коротчаево и Тазовском.