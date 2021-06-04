Губернатор Ямала поделился опытом реализации крупнейших проектов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился опытом реализации крупнейших проектов, в том числе «Ямала СПГ». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Наша гордость — проект „Ямал СПГ“, который сделал прорыв, и сегодня есть возможность говорить о загрузке 33 миллионами тонн Северного морского пути», — отметил он.

По его словам, в 2010 году никто не верил в этот проект. Однако после выхода распоряжения тогда председателя правительства России Владимира Путина, в 2017 году завод запустили. Благодаря четкой синхронизации действий все работает, хотя изначально такое казалось невозможным, отметил глава региона.

Сейчас на Ямале строят завод «Арктик СПГ 2», все идет по графику.

Кроме того, в Новом Уренгое строят аэропорт по концессионному соглашению.

«Мы были готовы к софинансированию на три миллиарда рублей, но в результате конкурса оно уменьшилось до нуля. Получаем новую полосу, новый терминал — все это в рамках первой концессии в аэропортовой деятельности», — рассказал губернатор.

Он напомнил, что в ЯНАО построили мост, причем тоже без вложения бюджетных денег. А еще в регионе открыли новую нефтегазодобывающую провинцию. Один из долгожданных проектов для Арктической зоны — Северный широтный ход (СШХ).

По мнению Артюхова, подобные проекты дают огромный эффект для социальной сферы, возможность развивать города и делать жизнь северян лучше.