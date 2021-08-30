Губернатор Ямала объяснил, почему «Честный маршрут» не начинается в муниципалитетах

Поездка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по региону «Честный маршрут» подошла к концу. В ходе пресс-конференции политик объяснил, почему его маршрут не начинается в муниципалитетах, близких к окружной власти — Салехарде или Лабытнанги. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Он отметил, что у жителей региона гораздо меньше возможностей встретиться с властями, в отличие от жителей окружной столицы. Артюхов рассказал, что в ходе встречи с ямальскими педагогами присутствовали в основном жители Салехарда.

«Мы же не будем на каждое наше мероприятие везти со всех уголков округа. Это и для них тяжело, по времени затратно, да и свои дела есть перед началом учебного года», — объяснил политик.