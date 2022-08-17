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    17 августа 2022, 17:27

    Губернатор Ямала Артюхов рассказал о поездке по региону

    Дарья Морозова

    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов два дня ездил по региону и встречался с местными жителями. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    «Обсудили будущее благоустройство надымского аэропорта. Сделаем его более современным. В Пангодах в музыкальной школе готовятся к новому учебному году. Закупили для ребят новые инструменты», — рассказал Артюхов в соцсетях.

    Дмитрий Артюхов также пообщался с семьей Сагайдаковых. Они недавно переехали из аварийного дома в новую квартиру. По словам супругов, они довольны.