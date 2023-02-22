Власть 22 февраля 2023, 11:05 Губернатор Ямала Артюхов: Арктика — приоритет России в XXI веке

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях прокомментировал речь президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 21 февраля. По его словам, развитие северных территорий и транспортных коридоров по-прежнему остается в федеральной повестке, написал «Ямал-Медиа».

Речь идет про Севморпуть и Северный широтный ход.

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«Неоднократно мы слышали от главы государства, что Арктика — приоритет России в XXI веке, что все основные инфраструктурные задачи должны решаться несмотря ни на что. Это всегда нам важно услышать», — написал губернатор.

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Артюхов подчеркнул, что регион имеет особую миссию, поскольку является одним из главных энергодобывающих районов России.