Губернатор Якутии Николаев завел блог на YouTube. Видео

Глава администрации Якутской области Айсен Николаев зарегистрировал на YouTube новый аккаунт и даже разместил на нем первый ролик. Первый выпуск «Айсблога» посвящен стрит-арту в регионе.

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Николаев стал первым из губернаторов, кто среди современных медиа и соцсетей выбрал YouTube для того, чтобы быть ближе к населению. Людям в зрелом возрасте обычно не всегда понятно, зачем нужны социальные сети для выражения личной позиции, если есть множество других способов для этого. И все же идея Айсена Николаева народу понравилась. Очевидно, что это способ донести мысли до молодежи.

«Как же классно. Вот правда. Губернатор нового формата, который ближе к народу. Это правильно. Это лучше, чем быть чинушей, который скрывает себя», — написал пользователь Алексей Кошелев.

Другой пользователь отметил, что никогда не видел, чтобы кто-то из глав регионов заводил свой YouTube-канал.

«Айсблог название канала четко подобрано Айсен Сергеевич!» — написала Айталина Петрова.

Подписчики даже уже стали предлагать новые темы для роликов. Например, пользователь Mimimi May предложила снять видео о развитии криотуризма в Якутии.

Не исключено, что через некоторое время губернаторы будут соревноваться в том, чей канал успешнее, как это некоторое время назад происходило с Twitter, и как это сейчас происходит в Instagram. Однако за первые же сутки после выхода первый выпуск «Айсблога» набрал свыше 800 просмотров. На канал подписалось чуть больше сотни человек.