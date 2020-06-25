Губернатор Алтайского края самоизолировался из-за коронавируса в правительстве

Главе Алтайского края Виктору Томенко пришлось перейти на удаленку из-за болезни COVID-19, которую выявили у нескольких сотрудников областной администрации. Работать он будет из дома.

«Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, оставаться дома и организовать работу по руководству правительством края в дистанционном режиме», — сообщил официальный сайт правительства Алтайского края.

Сам губернатор подчеркнул, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой большинство совещаний, планерок и других мероприятий руководство перевели в формат видеоконференций. Томенко заявил, что работу останавливать нельзя, поэтому он принял решение потрудиться пока дома под наблюдением врачей.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме», — сообщил руководитель Алтайского края.

С начала пандемии в регионе выявили 3600 случаев COVID-19, выздоровели 2482 человека. За минувшие сутки в Алтайском крае от последствий заражения коронавирусом умерли четыре пациента. Общее число жертв 2019-nCoV достигло 63.

В середине апреля Томенко заявил, что местному бизнесу правительство региона помочь деньгами не сможет, так как в бюджете не хватает средств. Он сравнил пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей с незваными гостями, которые «приводят с собой своих товарищей», когда просят о помощи.