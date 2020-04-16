Губернатор Алтайского края отказался помогать бизнесу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сослался на нехватку денег в региональном бюджете и отказался помогать бизнесу. Он сравнил пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей с незваными гостями.

«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», — приводит РИА «Новости» слова Томенко.

Он заявил, что половина регионального бюджета — это федеральные деньги, которые руководство Алтая получает в виде дотаций и субсидий. Томенко отметил, что во время разговора о помощи складывается ситуация, когда «человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища».

15 апреля президент России Владимир Путин, во время видеоконференции с правительством, предложил дать малым и средним предприятиям денег от государства. Предприниматели могут потратить их на зарплаты сотрудникам в сложившейся из-за пандемии ситуации. Напомнил российский лидер и о льготных кредитах для российских предприятий.

В России из-за разгула коронавируса прекратило работу множество предприятий. Предприниматели остались без выручки. Власти объявили нерабочим весь апрель. По последним данным, медики зафиксировали в РФ 27 938 случаев заражения 2019-nCoV.