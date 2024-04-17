Власть 17 апреля 2024, 01:44 ГТЛК стала единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти определили «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) единственным поставщиком дронов по государственным контрактам в 2024–2025 годах. Распоряжение об этом опубликовали на официальном правовом сайте.

«Определить акционерное общество „Государственная транспортная лизинговая компания“ единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024–2025 годах закупок беспилотных авиационных систем», — сказано в документе.

Реклама

Ранее директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что российские разработчики придумали обманную систему «Лодырь» для защиты операторов FPV-дронов. Она создаст в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотного летательного аппарата.

Система подразумевает фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видеофрагментов и инструмент удаленного отключения. По словам Кузякина, это запутает противника.