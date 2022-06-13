Грызлов анонсировал скорую встречу Путина и Лукашенко

Новая встреча российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в ближайшее время. Об этом сообщил посол РФ в республике Борис Грызлов. Его слова процитировало БелТА.

«Только с начала этого года состоялось пять встреч наших президентов. В ближайшее время запланирована еще одна», — сказал он.

Грызлов сделал это заявление во время торжественного приема по случаю Дня России, организованного посольством РФ в Белоруссии. Примерные сроки новой встречи Путина и Лукашенко он не назвал.

Также Грызлов отметил, что отношения Белоруссии и России в данный момент находятся на «максимально высоком уровне». Он напомнил, что в этом году дипломатическому сотрудничеству этих стран исполняется 30 лет. По словам Грызлова, представители государств развивали контакты на незыблемых принципах взаимного уважения и поддержки, традициях дружбы и добрососедства.

Кроме того, Грызлов подчеркнул, что все это время отношения Белоруссии и России успешно развивались и в данный момент именно республика является ближайшим союзником РФ.