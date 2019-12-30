Грузия потеряла $300 млн от российских санкций

Как посчитали в Национальном управлении туризма Грузии, за период с июля по ноябрь страну посетили почти четыре миллиона человек, что почти на 6% больше, чем за тот же период 2018 года. Но российских туристов стало меньше на 12%. Это привело к потере около 300 миллионов долларов для экономики страны.

Об этом заявил Коба Гвенетадзе, глава Национального Банка Грузии. Он также добавил, что российские санкции усилили ожидания девальвации национальной валюты.

Отельеры Грузии надеются возместить потерю российских туристов доходами от приема гостей из других стран. Например, Украины, Израиля и Саудовской Аравии. За пять месяцев арабов в Тбилиси приехало на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Но рекордсменами оказались казахи: их в Грузию приехало на целых 76% больше, чем обычно.

Представители Управления туризма рассказали, что за 11 месяцев 2019 года туристов стало на 6,3% больше, а в ноябре рост составил 12%. При этом рост дохода от туризма увеличился на 0,45% за период с января по август по сравнению с тем же периодом прошлого года.