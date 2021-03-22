Грушко заявил о важности переговоров с Британией о стратегической стабильности

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о важности переговоров с Великобританией о путях укрепления стратегической стабильности, написала газета «Известия».

По его словам, РФ еще не проводила переговоров с Британией, после того как Лондон сообщил о намерении увеличить ядерный потенциал.

«Если и когда наши партнеры будут готовы серьезно к разговору о путях по укреплению стратегической стабильности с учетом всех влияющих на нее факторов, а это не только ядерный арсенал, но и конвенциональные средства, приближающиеся по своим возможностям к ядерным, проблемы ПРО, космос и некоторые другие, разумеется, мы готовы», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что о такой готовности Москва заявляла давно. Как считает замглавы МИД РФ, этот диалог «не только назрел, но уже и перезрел». Грушко отметил, что объявленные Лондоном планы указывают на справедливость постановки Россией вопроса насчет привлечения к переговорам Франции и Великобритании.