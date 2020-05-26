Группы до десяти человек могут заниматься спортом в Карелии

В Карелии разрешили заниматься спортом на улице группами не более десяти человек. При этом важно соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что в регионе продолжается поэтапное смягчение ограничительных мер. При этом в районах, где число зараженных выросло — послабления отменяются.

«Так, в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток», — написал он.

Парфенчиков добавил, что занятия спортом в закрытых помещениях еще остаются под запретом — до 31 мая. Он подчеркнул, что в Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района ограничительные меры продлеваются до 10 июня. Там на днях произошла вспышка заболеваемости.

«До этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Пока никаких прогулок», — заявил глава региона.

Он добавил, что также приостановлена работа парикмахерских, непродовольственных магазинов, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию районов разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах.

При этом власти Карелии с 1 июня разрешили туристическим объектам северных и центральных районов принимать путешественников. Гостей необходимо расселять в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах.

В России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 8946 новых заболевших. Погибли 3633 человек, по данным стопкоронавирус.рф.