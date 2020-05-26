Группы до десяти человек могут заниматься спортом в Карелии
Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что в регионе продолжается поэтапное смягчение ограничительных мер. При этом в районах, где число зараженных выросло — послабления отменяются.
«Так, в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Конечно, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток», — написал он.
Парфенчиков добавил, что занятия спортом в закрытых помещениях еще остаются под запретом — до 31 мая. Он подчеркнул, что в Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района ограничительные меры продлеваются до 10 июня. Там на днях произошла вспышка заболеваемости.
«До этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Пока никаких прогулок», — заявил глава региона.
Он добавил, что также приостановлена работа парикмахерских, непродовольственных магазинов, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию районов разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах.
При этом власти Карелии с 1 июня разрешили туристическим объектам северных и центральных районов принимать путешественников. Гостей необходимо расселять в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах.
В России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 8946 новых заболевших. Погибли 3633 человек, по данным стопкоронавирус.рф.