Власть 07 ноября 2022, 01:02 Группа друзей в защиту Устава ООН указала на неприемлемость односторонних санкций — МИД России МИД России: группа друзей в защиту Устава ООН отметила неприемлемость односторонних мер РИА "Новости"

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На встрече национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН участники отметили неприемлемость практики незаконных односторонних санкций. На мероприятии в Тегеране присутствовал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, сообщение по итогам встречи размещено на официальном сайте ведомства.

«В ходе мероприятия участники объединения подтвердили приверженность общепризнанным международно-правовым нормам, заложенным в Уставе ООН, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела», — говорится в итоговом документе.

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Страны — члены Группы друзей в защиту Устава ООН выступили против попыток некоторых государств выступить против ооноцентричной системы международных отношений и заменить ее «миропорядком, основанном на правилах». Также участники осудили практику применения односторонних рестрикций.

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Глава российского МИД Сергей Лавров посетил с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. На встрече планировали обсудить несколько вопросов, среди них важное место занимает обсуждение вопросов укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам.