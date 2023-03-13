Власть 13 марта 2023, 14:33 «Грозный продолжает расцветать». Путин оценил успехи в развитии Чечни Путин отметил успехи в развитии Грозного и всей Чеченской Республики

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Чечня и ее столица продолжают демонстрировать быстрое развитие, оно не останавливается благодаря народу и руководству республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Рамзаном Кадыровым.

Начиная беседу, президент поинтересовался у главы Чечни, как обстоят дела в республике. Кадыров в ответ заметил, что все достаточно неплохо.

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«Это благодаря вам», — добавил он.

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Путин поправил Кадырова, уточнив, что в этом заслуга чеченского народа. После глава республики представил доклад о реализации в Чечне ряда программ и нацпроектов.

«Если вы разрешите, я бы чуть похвастался. У нас в 2022 году Чеченская Республика заняла ведущие места, позиции в различных сферах», — сказал Кадыров.

По его словам, в Чечне наблюдается стабильный рост ряда экономических показателей. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 миллиардов рублей. Несмотря на санкции, в республике запустили четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка «Казбек». В Грозном строят новый терминал аэропорта. Сократилась безработица.

«Владимир Владимирович, особую гордость вызывают успехи Грозного. Столица Чеченской Республики была признана лучшим городом для предпринимательства», — подчеркнул Кадыров.

Путин согласился, что Грозный продолжает расцветать.

«Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И Вы лично многое делаете для этого», — сказал президент.

Отдельно глава государства отметил участие бойцов из Чечни в спецоперации.