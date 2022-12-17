Власть 17 декабря 2022, 16:44 Гроссмейстер Карпов стал почетным президентом Федерации шахмат России Федерация шахмат России выбрала гроссмейстера Карпова почетным президентом РИА «Новости»

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Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Анатолий Карпов получил должность почетного президента Федерации шахмат России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФРШ.

Выборы главы организации прошли 17 декабря во время съезда федерации. Действующий президент Андрей Филатов снова одержал победу. За него проголосовали 58 человек. Семеро человек отдали голоса за Сергея Карякина. До этого Карпов был вице-президентом ФШР.

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Известно также, что в конце октября гроссмейстер попал в больницу с травмой головы. Точные причины случившегося неизвестны. Супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что он просто споткнулся на улице. Музыкант Андрей Ковалев утверждал, что на шахматиста напали. В результате полученной травмы он впал в кому.

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Карпов выписался из больницы к середине ноября. Тогда он отметил, что чувствует себя хорошо и уже приступил к работе.