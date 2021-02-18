Грифу «секретно» на законопроекте о пенсиях нашли объяснение

Министерство финансов России разрабатывает новый законопроект о накопительных пенсиях. О нем говорится в плане законопроектной деятельности на 2021 год. Этот пункт имеет сноску о том, что документ разрабатывается под грифом «секретно».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал предположение, с чем связано засекречивание документа.

«Могу только предполагать, что просто не хотят до согласования внутриведомственного выносить законопроект на широкое обсуждение», — привело слова депутата РИА «Новости».

Аксаков не исключил, что Минфин специально засекретил законопроект, чтобы его не воспринимали как попытку провести пенсионную реформу. Он отметил, что речь в документе идет только об изменении формирования пенсионных накоплений.

«В Минфине это, конечно, понимают, но в то же время опасаются, что будут все равно трактовать как пенсионную реформу», — пояснил депутат. По его словам, гриф «секретно» мог появиться, чтобы лишний раз «не будоражить общество».

Законопроект о добровольной накопительной пенсионной системе Минфин представит на рассмотрение правительства 15 декабря 2021 года. Мораторий на накопительную часть пенсий ввели в 2014 году. Минфин и Центральный банк предлагали уже несколько вариантов введения новой системы, но до конца пока не дошла ни одна.