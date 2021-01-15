Греков стал мэром Уфы
Сергей Греков был избран новым мэром Уфы. Об этом сообщило РИА ФАН.
Ранее Греков занимал должность исполняющего обязанности главы города. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Его соперниками были Артур Гафаров и Алексей Слепнев.
Бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался после заражения коронавирусом.
Ранее в Якутске депутаты городской думы приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города приняли на внеочередной сессии.