Греков стал мэром Уфы

Ранее Греков занимал должность исполняющего обязанности главы города. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. Его соперниками были Артур Гафаров и Алексей Слепнев.

Бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался после заражения коронавирусом.

Ранее в Якутске депутаты городской думы приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города приняли на внеочередной сессии.