Гречку запретили вывозить из России до конца лета

Летом из России нельзя будет вывозить гречку. Правительство РФ установило временный запрет на период с 5 июня по 31 августа. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, с 5 июня по 31 августа включительно в России устанавливается временный запрет на вывоз таких позиций, как гречиха, крупа грубого помола из гречихи, а также гречневое зерно обрушенное. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассказало Ura.ru.

С предложением о временном ограничении экспорта гречки ранее выступили в Минсельхозе. Такие меры предложили, что не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке. В ведомстве отмечали, что на сегодняшний день объемы производства позволяют полностью удовлетворить потребности населения в основных видах круп. А с ноября прошлого года экспорт российской гречихи на фоне сложившейся мировой конъюнктуры существенно вырос, писала «Газета.ru».

Российский экономист Леонид Холод ранее высказал мнение, что сдержать рост цен на крупы можно путем развития конкуренции.