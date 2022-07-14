Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в две статьи ФЗ «О ветеранах». Гражданский персонал Вооруженных сил России, врачи, военные корреспонденты, члены ремонтных бригад и другие специалисты — участники спецоперации смогут получить меры соцподдержки, в частности — налоговые льготы.

Пока гражданские лица могут получить статус ветерана только если будут ранены или отмечены госнаградами в период выполнения задач.

Госдума приняла соответствующий закон в окончательном чтении 5 июля.

В конце июня в российский парламент также внесли проект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимающим участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Ополченцы в республиках Донбасса, в том числе имеющие российское гражданство, выполняют задачи спецоперации вместе с военнослужащими России.