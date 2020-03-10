Граждане проголосуют за ярких политиков. Общественница одобрила идею досрочных выборов в Госдуму

Депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идею поддержал и даже назвал удобную дату для выборов — 20 сентября. Инициативу ободрили не только политики, но и избиратели.

Ректор РГСУ, председатель Общественной палаты России по социальной политике Наталья Починок уверена, что эту поправку стоит вынести на голосование.

Как избиратель, я считаю, что это правильно и позитивно. Потому что серьезно увеличивая полномочия Госдумы, получается, что люди делают уже не для себя, а для следующих политиков, за которых проголосуют граждане. И это огромная ответственность тех, кто сейчас сидит и обсуждает этот вопрос в Госдуме, потому что для многих место в новом составе уже не найдется — граждане проголосуют за других, более ярких и отвечающих задачам обновленной конституции людей Наталья Починок.

Она отметила, что Центризбирком сможет справиться с этой задачей, если поправку примут. Для этого у организации будет достаточно времени — досрочные выборы пройдут лишь после того, как примут новую Конституцию и граждане с ней ознакомятся. Починок подчеркнула, что 10 марта — знаменательный день. По итогам принятия поправок во втором чтении появится документ, за который через 1,5 месяца россияне будут голосовать.

Ранее Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничение количества президентских сроков. Вячеслав Володин заявил, что идею необходимо обсудить с лидерами фракций и сделал перерыв в заседании на 1,5 часа.

В Госдуму приехал Владимир Путин. Он начал свое выступление перед депутатами с благодарности рабочей группе по поправкам в Конституцию.