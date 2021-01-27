Гражданам ЕАЭС разрешат въезд в Россию через Белоруссию и Армению

Разрешение на въезд в Россию для граждан из стран ЕАЭС через Белоруссию и Армению будет действовать в период с 1 февраля по 1 марта. Для прибытия в РФ гражданам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на наличие коронавируса, для этого будет использоваться мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Условия въезда будут действовать для прибывающих в страну через аэропорты.

Россия со среды возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом и Катаром. Также с 28 января компания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Финляндию. Президент РФ Владимир Путин 21 января в разговоре с финляндским коллегой Саули Ниинисте обсудил меры сотрудничества по борьбе с распространением коронавируса.

Россия приостанавливала сообщение с большинством стран, чтобы сдержать распространение коронавируса. С лета ограничения стали снимать.