Гранты на более 80 млн рублей предоставили троим сыроварам из Подмосковья

Сыроварам Московской области предоставили три гранта на общую сумму 81 млн рублей. Конкурс по отбору малых форм хозяйствования, занимающихся производством сыра в Подмосковье, состоялся в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия МО. Данный вид грантов предоставляется уже третий год подряд.

«По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору малых форм хозяйствования Московской области, реализующих мероприятия по развитию производства сыров на территории региона, предоставлено 3 гранта на общую сумму 81 млн рублей», — сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Поддержка сыроварам предоставлена в целях строительства двух модульных сыроварен в Дмитровском и Рузском городских округах, а также ремонта и переустройства существующего помещения под сыроварню в городском округе Шаховская.

КФХ «Свободный труд» из Дмитровского округа и глава предприятия из Рузского округа уже не первый раз получают грантовую поддержку в Министерстве. Предприниматель из Шаховской А. Блажко получил государственную поддержку впервые.

Проектная мощность трех новых сыроварен составит 375 тонн сыра в год.