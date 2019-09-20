  • Гранты на 5 млрд выделят активным муниципалитетам

    20 сентября 2019, 20:15

    Алена Макаренко

    Правительство РФ будет каждый год выделять гранты активным муниципалитетам страны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».
    Гранты на 5 млрд выделят активным муниципалитетам

    Размер грантов — пять миллиардов рублей. Соответствующее заявление Медведев сделал на форуме «Среда жизни: города» в Великом Новгороде.

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    «Для поощрения той активности, которая идет непосредственно в муниципалитетах, которая идет непосредственно под контролем мэров, мы запланировали специальные премиальные средства, которые будут распределяться на грантовой основе», — отметил премьер-министр.

    Гранты будут выделять ежегодно в размере пяти миллиардов рублей. По мнению премьера, это вполне приличная сумма, написала «Парламентская газета».

    «Среда для жизни» — всероссийский форум о жилье и городской среде. На нем встречаются представители власти, девелоперы, российские и международные архитекторы и специалисты в области городской среды.