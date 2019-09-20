Гранты на 5 млрд выделят активным муниципалитетам

Размер грантов — пять миллиардов рублей. Соответствующее заявление Медведев сделал на форуме «Среда жизни: города» в Великом Новгороде.

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«Для поощрения той активности, которая идет непосредственно в муниципалитетах, которая идет непосредственно под контролем мэров, мы запланировали специальные премиальные средства, которые будут распределяться на грантовой основе», — отметил премьер-министр.

Гранты будут выделять ежегодно в размере пяти миллиардов рублей. По мнению премьера, это вполне приличная сумма, написала «Парламентская газета».

«Среда для жизни» — всероссийский форум о жилье и городской среде. На нем встречаются представители власти, девелоперы, российские и международные архитекторы и специалисты в области городской среды.