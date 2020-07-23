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    23 июля 2020, 14:22

    Границы будут открывать по принципу взаимности — Песков

    Мария Шагиахметова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что открывать границы в России будут по принципу взаимности. При этом ни о каких конкретных решениях в Кремле пока не сказали, сообщает РБК.
    Границы будут открывать по принципу взаимности — Песков

    «Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решение не принималось», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь отметил, что именно правительство и штаб занимаются контактами с другими странами, однако пока никаких решений принято не было. Границы с другими странами в России закрыты уже с 30 марта по решению премьер-министра Михаила Мишустина.

    Однако с 8 июня Мишустин все же открыл границы, но только для иностранцев, чьи родственники в России нуждаются в уходе. Позже требование еще смягчилось, и теперь в страну могут въехать иностранные граждане для работы или учебы.

    Закрытые границы не помешали россиянам найти способы отдохнуть на популярных курортах Турции. Многие начали летать туда через Белоруссию.

    Новости SMI.FM