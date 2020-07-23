«Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решение не принималось», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что именно правительство и штаб занимаются контактами с другими странами, однако пока никаких решений принято не было. Границы с другими странами в России закрыты уже с 30 марта по решению премьер-министра Михаила Мишустина.

Однако с 8 июня Мишустин все же открыл границы, но только для иностранцев, чьи родственники в России нуждаются в уходе. Позже требование еще смягчилось, и теперь в страну могут въехать иностранные граждане для работы или учебы.

Закрытые границы не помешали россиянам найти способы отдохнуть на популярных курортах Турции. Многие начали летать туда через Белоруссию.