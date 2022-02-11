Границу между Брянской и Калужской областями изменят

В Совете Федерации утвердили изменение границы между Калужской и Брянской областями. Это обусловлено необходимостью ликвидации анклавов, передал ТАСС.

Заключение об изменении границы утвердил комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Границы решили изменить, чтобы избавиться от существующих там анклавов. В первую очередь, речь идет о селе Желтянка, которое входит в состав Хвастовичского района Калужской области, но по факту отделено от ее границ.

Границу изменят с обменом территориями равных площадей. Соглашение об этом подписали главы обоих регионов, в конце 2021 года его утвердили местные парламенты.

Село Желтянка с Калужской областью связывает единственная дорога, проходящая по территории Брянской области. Поэтому ее не могут отремонтировать и привести в прядок ЛЭП вдоль дороги. В 2018 году среди жителей Желтянки проводился опрос, по итогам которого они выступили за изменение границ. Такие вопросы в соответствии с Конституцией находятся в ведении Совфеда.

С начала 2022 года изменились границы Саратова, площадь которого увеличилась в пять раз.