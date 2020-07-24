Графу «национальность» предложили вернуть в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой вновь писать в паспорте национальность. Но в этот раз заполнение графы должно быть добровольным.

По его словам, «национальный вопрос» в России всегда напоминал о негативных сторонах позднего Советского Союза. Так называемый пятый пункт и «негласное разделение национальностей по принципу благонадежности Коммунистической партии» отрицательно повлияли на идею документального сохранения национальной и этнической принадлежности россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

Парламентарий заметил, что исчезновение графы о национальности стало в РФ символом «демократического прорыва из мрака красной деспотии». Однако Милонов отметил, что есть люди, которые хотят вернуть строчку в паспорт. По его мнению, возвращение традиции может стать свидетельством открытости общества и победы над предрассудками.

«Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте. Данную информацию возможно вносить в документ без изменения его внешнего или внутреннего облика», — обратился депутат к главе Минюста Константину Чуйченко.

Милонов считает, что о национальности можно писать в графе «Особые отметки». При этом он подчеркнул, что внесение информации нужно сделать добровольным.