Графолог выявил типы личности Путина и Лукашенко по их автографам

Журналисты показали специалисту подписи, не объясняя, кому они принадлежат. В почерке Путина Самойленко увидела признаки аккуратной и осмотрительной личности.

«Это подпись человека осторожного, который дозирует информацию и выдает ее очень порционно. При этом данный политик транслирует нам оптимистичную картину мира», — заявила эксперт.

По ее мнению, автограф принадлежит человеку, транслирующему позитивный взгляд на развитие будущего. Владелец подписи не проявляет излишнего желания выделяться среди других. Графолог назвала людей такого типа «серыми кардиналами». В своей речи этот человек опирается лишь на проверенные факты, цифры, показатели.

В автографе Лукашенко Самойленко увидела человека с высокой работоспособностью, который может «тянуть на себе много информационных потоков». Помимо прочего, этот политик также обладает осторожностью, не склонен к резким и необдуманным действиям. Специалист заметила в подписи склонность к консервативным взглядам и стремление сохранить традиции.