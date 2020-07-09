График работы в осеннюю сессию утвердили в Госдуме

Известно, что сессия начнется 7-го сентября. До 13-го сентября депутаты будут работать в регионах. С 14-го сентября по 4-е октября пройдут пленарные заседания, начнется работа комитетов и комиссий Госдумы. Завершится осенняя сессия 24-го декабря.

Ранее депутаты шестого созывa Законодательного Собрания Новосибирской области подвели итоги работы последних пяти лет.