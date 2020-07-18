Ограничительные меры из-за COVID-19 не повлияли на строительство домов, поэтому график переселения в новые здания по программе реновации будет готов до конца 2020 года. Весной состоялись слушания все оставшихся проектов планировок новых кварталов.

Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«График переселения не сдвинется никоим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», — сказал Собянин.

Он добавил, что точные даты переезда назвать невозможно, но некие вехи отметить получится.

«Этапы назовем, такие-то дома — в эти 5 лет, другие дома — в эти 5 лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать», — заключил мэр.

С начала работы программы реновации под заселение были переданы 55 домов для 17 тысяч жителей. В том числе, шесть в этом году.

Еще 77 домов находятся на стадии проектирования. Их общая площадь составит 1,5 миллиона квадратных метров.