20 марта 2023, 18:36
«Говорит с кем хочет». Песков — о возможной беседе Цзиньпина с Байденом
Представитель Кремля Песков: лидер КНР Цзиньпин вправе говорить из Москвы с кем угодно
Власти Российской Федерации уважают право председателя КНР Си Цзиньпина говорить с кем угодно откуда угодно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на Первом канале возможную телефонную беседу Цзиньпина с лидером США Джо Байденом, которой захотели в Соединенных Штатах.
Пескова спросили, будут ли в Кремле возражать, если Байден позвонит Цзиньпину в Москву.
Реклама
«Нам трудно сказать. Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет», — ответил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.
Реклама
Дмитрий Песков добавил, что в Кремле с уважением относятся к такому праву председателя КНР, равно как и в Китае «относятся с уважением к тому, что делает президент Путин».
Си Цзиньпин прибыл в Москву сегодня, 20 марта, и встретился с Владимиром Путиным в Кремле. На повестке стояли вопросы международных отношений и двустороннего сотрудничества. Президент России рассказал коллеге, что Россия внимательно изучила китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что Китай под руководством Цзиньпина продолжит достигать целей и развиваться.
Кремль
Дмитрий Песков
Си Цзиньпин
Джо Байден
Реклама
Реклама