Власть 20 марта 2023, 18:36 «Говорит с кем хочет». Песков — о возможной беседе Цзиньпина с Байденом Представитель Кремля Песков: лидер КНР Цзиньпин вправе говорить из Москвы с кем угодно РИА «Новости»

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Власти Российской Федерации уважают право председателя КНР Си Цзиньпина говорить с кем угодно откуда угодно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал на Первом канале возможную телефонную беседу Цзиньпина с лидером США Джо Байденом, которой захотели в Соединенных Штатах.

Пескова спросили, будут ли в Кремле возражать, если Байден позвонит Цзиньпину в Москву.

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«Нам трудно сказать. Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет», — ответил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

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Дмитрий Песков добавил, что в Кремле с уважением относятся к такому праву председателя КНР, равно как и в Китае «относятся с уважением к тому, что делает президент Путин».

Си Цзиньпин прибыл в Москву сегодня, 20 марта, и встретился с Владимиром Путиным в Кремле. На повестке стояли вопросы международных отношений и двустороннего сотрудничества. Президент России рассказал коллеге, что Россия внимательно изучила китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что Китай под руководством Цзиньпина продолжит достигать целей и развиваться.