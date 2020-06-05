«Готовы сделать на высшем уровне». Подмосковные парки надеются в скором времени открыть площадки и пункты проката

Подмосковные парки открыли для посещений, но большая часть их инфраструктуры пока недоступна жителям региона. Многих волнует вопрос, когда заработают пункты проката и откроются детские и спортивные площадки. Замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик рассказал «360», когда это произойдет.

Мы ждем более мягкой обстановки по снижению вируса, и, естественно, откроем все излюбленные точки для людей. У нас должны заработать кафе — в первую очередь на вынос — и объекты проката. Но пока все-таки рано Денис Чижик.

Однако Подмосковье активно готовится к тому моменту, когд можно будет отказаться от этих ограничений. Предприниматели закупают все необходимое, чтобы дезинфицировать самокаты и велосипеды после каждого клиента.

«Как только нам позволит обстановка, мы сразу откроем и будем готовы это сделать на высшем уровне», — подчеркнул он.

Когда откроют спортивные и детские площадки?

На территории парков до сих пор закрыты для посетителей детские и спортивные площадки, потому что эти места предусматривают большое количество людей. Их откроют, как только позволит показатель распространения пандемии в регионе — пока Московская область не вышла на процентные соотношения, которые позволят это сделать. Несмотря на это, их ежедневно дезинфицируют не менее трех раз в неделю. Для этого у региона есть все необходимое оборудование.

После открытия, вполне возможно, будем дезинфицировать их чаще, если того потребует Роспотребнадзор — мы к этому готовы. Надеемся, что обстановка наладится в ближайшие несколько недель и площадки уже заработают Денис Чижик.

Закрыты для гостей и лавочки — они обмотаны лентами, чтобы посетители парков ими пока не пользовались. На данном этапе это опасно, потому что на таких объектах инфраструктуры практически невозможно соблюдать социальную дистанцию. Но бывают и нарушения, когда на одной лавочке находится большое скопление людей. В таком случае администрация парков делает им предупреждения.

«Но если вокруг никого нет и лавочка свободна, то можно и посидеть. При этом надо проявлять социальную ответственность и не подсаживаться к другим людям, либо вообще не пользоваться лавочками», — подчеркнул собеседник.

Денис Чижик отметил, что аттракционы в парках откроют позже всего. Он отметил, что на них одновременно находится большее число людей, чем на других объектов инфраструктуры, в том числе скапливаются большие очереди.

Я думаю, аттракционы будут открываться уже на третьем этапе, и там будут применены соответствующие правила рассадки через одно или несколько мест Денис Чижик.

Инфраструктуру подготовили к открытию

Замминистра благоустройства Московской области подчеркнул, что все элементы инфраструктуры содержались и приводились в порядок, пока парки были закрыты из-за пандемии.

«Мы отремонтировали 2,5 тысячи единиц парковой мебели, 112 детских и спортивных дорожек и две тысячи метров велодорожек. Кроме того, установили две тысячи светильников, высадили более 50 тысяч деревьев, а также провели мелкие работы по окрашиванию ограждений общей протяженностью порядка 10,5 километра», — рассказал он.

Парки оборудовали и разметкой социальной дистанции — там, где может скапливаться большое количество людей. Однако таких мест очень мало, потому что территории зон отдыха очень большие.