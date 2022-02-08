«Готов встречаться с кем угодно». Песков назвал цель возможной встречи Путина с Зеленским

Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, если она будет результативной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от нее не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно», — процитировало слова Пескова РИА «Новости».

При этом в Кремле пока не представляют, какие именно вопросы могут обсудить Путин и Зеленский и к какому результату они могут прийти, что тоже уточнил Песков.

Ранее переговоры Путина и Зеленского предложил устроить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свое предложение он аргументировал тем, что у Турции хорошие партнерские отношения с обеими сторонами, а «атмосфера войны» ее расстраивает.

Позже Песков отмечал, что пока реальной подготовки к такой встрече не проводится. Он напомнил, что основная проблема заключается в невыполнении Украиной Минских соглашений.