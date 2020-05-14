Государство заставит бюджетные организации вовремя платить за ЖКХ

Правительство собирается улучшить платежную дисциплину бюджетных организаций. Регулярность платежей за энергоресурсы и газ ухудшилась за время пандемии. В Минэнерго пожаловались компании-поставщики.

Теперь власти намерены довести собираемость платежей бюджетников до 100%, написала газета «Коммерсант». Эксперты указывают, что это является мерой предотвращения кассовых разрывов у поставщиков ресурсов.

Но проблема заключается в том, что на бюджетных потребителей приходится лишь 10% от общих поставок, тогда как компании-поставщики указывали на огромный финансовый недобор из-за введенных отсрочек по ЖКХ для всех россиян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов поручил профильным министерствам во главе с Минэнерго исключить задолженность со стороны бюджетных организаций перед компаниями-поставщиками, «Россетями» и газовиками. Бюджетные учреждения должны будут полностью оплачивать счета и отчитываться перед Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили заморозить тарифы на газ и электроэнергию.