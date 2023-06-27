Важное 27 июня 2023, 15:14 Государство обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер» — Путин Президент Путин раскрыл, что государство финансировало полностью ЧВК «Вагнер»

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Содержание ЧВК «Вагнер» целиком и полностью лежало на плечах государства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщил RT.

«Содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал он.

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По его словам, государство заплатило ЧВК «Вагнер» в период с мая 2022-го по май 2023 года свыше 86 миллиардов рублей. Глава государства добавил, что собственник компании «Конкорд» получил от государства через военторг 80 миллиардов рублей. Эта организация предоставляла продукты питания.

Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе данных работ «никто ничего не украл или украл поменьше». Он подчеркнул, что российские власти все равно будут в этом разбираться.

Группа компаний «Конкорд» включает в себя строительные фирмы, ЧВК «Вагнер», предприятия общественного питания, средства массовой информации. Все они принадлежат Евгению Пригожину, который на прошлой неделе предпринял попытку мятежа в России.